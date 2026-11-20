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20.11.2026 09:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca legt am Freitagvormittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von AstraZeneca. Zuletzt wies die AstraZeneca-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 134,30 GBP nach oben.
Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 134,30 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'415 Punkten tendiert. Die AstraZeneca-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 134,40 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 134,32 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 49'627 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.
Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 157,30 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.08.2026 bei 114,04 GBP. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 17,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,34 USD, nach 2,36 GBP im Jahr 2025. Am 30.10.2026 hat AstraZeneca in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,50 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 1,22 GBP je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12.06 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 11.26 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht.
Von Analysten wird erwartet, dass AstraZeneca im Jahr 2026 10,26 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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