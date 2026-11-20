Um 12:28 Uhr wies die AstraZeneca-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 134,54 GBP nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'401 Punkten steht. In der Spitze legte die AstraZeneca-Aktie bis auf 134,72 GBP zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 134,32 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 308'863 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 157,30 GBP. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 14,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 114,04 GBP am 15.08.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AstraZeneca-Aktie 17,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 2,36 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,34 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte AstraZeneca am 30.10.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,50 GBP. Im Vorjahresviertel waren 1,22 GBP je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.06 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 11.26 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von AstraZeneca veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,26 USD je AstraZeneca-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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