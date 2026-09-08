AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
129.66CHF
-7.38CHF
-5.38 %
11:33:25
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08.09.2026 10:14:08
AstraZeneca Sell
AstraZeneca
129.66 CHF -5.38%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Die jüngsten Nachrichten aus der Studienpipeline des Pharmakonzerns hätten zusammengefasst kaum Einfluss, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./tav/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Sell
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
115.00 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
139.95 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
119.82 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
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09:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
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07.09.26
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07.09.26
|Börse Europa: STOXX 50 steigt nachmittags (finanzen.ch)
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07.09.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 in Grün (finanzen.ch)
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07.09.26
|STOXX-Handel STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
07.09.26
|FTSE 100-Wert AstraZeneca-Aktie: So viel hätte eine Investition in AstraZeneca von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Handel in Europa: STOXX 50 beginnt die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
Analysen zu AstraZeneca PLC
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|08:14
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|07.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10:14
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08:14
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|07.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08:14
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|07.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
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|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|129.73
|-5.34%
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