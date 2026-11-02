Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’752 -0.4%  SPI 20’794 -0.3%  Dow 51’770 -1.1%  DAX 25’848 0.1%  Euro 0.9196 -0.7%  EStoxx50 6’145 0.2%  Gold 3’904 0.7%  Bitcoin 63’910 -0.9%  Dollar 0.8200 -0.4%  Öl 108.9 -7.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Buy von Jefferies & Company Inc. für Infineon-Aktie
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagmittag
Volkswagen (VW) vz-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet
Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Ryanair-Aktie fester: Kerosinkosten drücken Gewinn
Suche...
ETF Sparplan

AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

150.81
CHF
-2.41
CHF
-1.57 %
13:14:06
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.11.2026 12:20:50

AstraZeneca Hold

AstraZeneca
150.81 CHF -1.57%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 11700 Pence belassen. Der Umsatz und das Ergebnis je Aktie hätten die Erwartungen überboten, schrieb Emmanuel Papadakis in einer Studie am Montag. Dies und eine Flucht von Anlegern in die sichere Pharmabranche seien dem Aktienkurs zugute gekommen./rob/bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Hold
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
117.00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
165.30 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
138.50 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu AstraZeneca PLC

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:20 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
06:27 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
30.10.26 AstraZeneca Buy UBS AG
30.10.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen