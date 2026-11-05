AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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AstraZeneca Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Analyst Michael Leuchten beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem Bericht des "Wall Street Journal", dem zufolge der Pharmakonzern ein informelles Übernahmeangebot in Höhe von rund 10 Milliarden US-Dollar für das US-Biotech-Unternehmen Rhythm Pharmaceuticals vorgelegt haben soll. Zwar sei unklar, was aus diesem Vorstoß geworden sei, doch halte er es für "absolut sinnvoll", nach Vermögenswerten im Bereich seltener Krankheiten zu suchen, die zum bestehenden Portfolio von AstraZeneca passten./ck/rob/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 17:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
175.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
168.90 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
142.02 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
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|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
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|DZ BANK
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
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|03.11.26
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|10.09.26
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|Deutsche Bank AG
|02.09.26
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|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
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|29.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|155.51
|1.15%
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