Um 15:41 Uhr sinkt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0.49 Prozent auf 10’401.06 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3.188 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.001 Prozent fester bei 10’452.77 Punkten in den Freitagshandel, nach 10’452.68 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10’330.04 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10’452.77 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der FTSE 100 bereits um 4.60 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10’733.00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10’748.16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9’527.65 Punkte.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 4.52 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten markiert.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Unilever (+ 2.11 Prozent auf 48.85 GBP), Airtel Africa (+ 1.84 Prozent auf 2.77 GBP), Reckitt Benckiser Group (+ 1.79 Prozent auf 56.72 GBP), AstraZeneca (+ 1.52 Prozent auf 135.06 GBP) und BAT (+ 1.45 Prozent auf 44.10 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Ithaca Energy (-5.56 Prozent auf 2.31 GBP), Halma (-5.21 Prozent auf 33.12 GBP), Computacenter (-4.27 Prozent auf 45.32 GBP), Endeavour Mining (-4.12 Prozent auf 32.35 GBP) und Metlen Energy Metals (-4.02 Prozent auf 43.00 EUR).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 59’949’004 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 264.133 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3.67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch