AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
154.10CHF
-0.74CHF
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17.11.2026 19:17:08
AstraZeneca Buy
AstraZeneca
154.10 CHF -0.47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Astrazeneca nach einer hauseigenen Branchenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Das vom Pharmakonzern für 2030 angestrebte Umsatzziel von 80 Milliarden US-Dollar erscheine zunehmend glaubwürdig, schrieb Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 12:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 12:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
175.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
165.55 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
138.02 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|DZ BANK
|03.11.26
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|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
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|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|154.10
|-0.47%
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