AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
131.72CHF
0.22CHF
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14.10.2026 14:01:24
AstraZeneca Hold
AstraZeneca
131.72 CHF 0.17%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Hold" mit einem Kursziel von 11700 Pence belassen. Die jüngst vorgestellten Ergebnisse der HICKORY-P3-Studie zum Enzymersatz-Therapeutikum Efzimfotase werte er insgesamt als neutral, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Hold
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
117.00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
141.95 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
120.98 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|Pluszeichen in London: Börsianer lassen FTSE 100 steigen (finanzen.ch)
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13.10.26
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|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|131.72
|0.17%
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