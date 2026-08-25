AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
134.60CHF
0.30CHF
0.22 %
10:50:45
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25.08.2026 09:03:16
AstraZeneca Sell
AstraZeneca
134.60 CHF 0.22%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Sell
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
115.00 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
142.85 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
121.40 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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09:29
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24.08.26
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24.08.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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24.08.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca gibt am Montagmittag nach (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 am Montagmittag in Grün (finanzen.ch)
|
24.08.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 legt am Montagmittag zu (finanzen.ch)
|
24.08.26
|FTSE 100-Wert AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
24.08.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Start des Montagshandels Abschläge (finanzen.ch)
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|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|17.08.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|17.08.26
|AstraZeneca Overweight
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Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|134.60
|0.22%
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