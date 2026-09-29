AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
AstraZeneca Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Hold" mit einem Kursziel von 11700 Pence belassen. Analyst Emmanuel Papadakis sieht den Deal mit Summit Therapeutic in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar eher negativ. Es sei ein Eingeständnis, dass es "suboptimal" gewesen sein könnte, sich bisher aus dem Feld bispezifischer Krebs-Antikörper (PD1-VEGF) herauszuhalten./ag/mf;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Hold
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
117.00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
144.85 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
123.42 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
12:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca tendiert am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
09:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca zeigt sich am Mittwochvormittag fester (finanzen.ch)
|
29.09.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Dienstagnachmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels freundlich (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
28.09.26
|FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AstraZeneca-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|10:47
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|16.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10:47
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|135.71
|-2.45%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:14
|
Goldman Sachs Group Inc.
Fresenius Medical Care Neutral
|12:11
|
Bernstein Research
Boeing Outperform
|12:11
|
Bernstein Research
SpaceX Outperform
|11:52
|
Jefferies & Company Inc.
Gerresheimer Hold
|10:49
|
Deutsche Bank AG
UniCredit Hold
|10:47
|
Deutsche Bank AG
Roche Hold
|10:47
|
Jefferies & Company Inc.
Siemens Healthineers Buy