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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

135.71
CHF
-3.42
CHF
-2.45 %
11:22:35
BRXC
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30.09.2026 10:47:26

AstraZeneca Hold

AstraZeneca
135.71 CHF -2.45%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Hold" mit einem Kursziel von 11700 Pence belassen. Analyst Emmanuel Papadakis sieht den Deal mit Summit Therapeutic in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar eher negativ. Es sei ein Eingeständnis, dass es "suboptimal" gewesen sein könnte, sich bisher aus dem Feld bispezifischer Krebs-Antikörper (PD1-VEGF) herauszuhalten./ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Hold
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
117.00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
144.85 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
123.42 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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