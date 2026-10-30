AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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30.10.2026 10:14:09
AstraZeneca Outperform
AstraZeneca
148.72 CHF 4.43%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 19800 Pence auf "Outperform" belassen. Die Resultate des dritten Quartals seien solide ausgefallen, doch habe der Pharmakonzern den Jahresausblick wegen höherer Investitionen beibehalten, schrieb Justin Smith am Freitag./mis/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Outperform
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
198.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
163.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
135.50 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|08.09.26
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|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|148.20
|4.06%
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