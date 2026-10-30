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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

148.81
CHF
6.39
CHF
4.49 %
11:51:54
BRXC
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30.10.2026 10:14:09

AstraZeneca Outperform

AstraZeneca
148.72 CHF 4.43%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 19800 Pence auf "Outperform" belassen. Die Resultate des dritten Quartals seien solide ausgefallen, doch habe der Pharmakonzern den Jahresausblick wegen höherer Investitionen beibehalten, schrieb Justin Smith am Freitag./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Outperform
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
198.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
163.00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
135.50 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Justin Smith 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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