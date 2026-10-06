AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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AstraZeneca Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 20200 auf 19800 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Es sei richtig gewesen, dass der Pharmakonzern seit dem Wendepunkt 2017 konsequent verstärkt in Forschung und Entwicklung investiert habe, um eine Pipeline aufzubauen, die dem hohen Risiko der Arzneimittelentwicklung standhalte, schrieb Justin Smith in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er hob seine Umsatzprognosen für die kommenden zehn Jahre um bis zu zehn Prozent an und sieht sich nun fast 50 Prozent über den Bloomberg-Konsensprognosen. Zum neuen Kursziel verwies er auf die gesunkene Branchenbewertung./rob/gl/ck;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Outperform
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
198.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
140.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
119.26 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
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06.10.26
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|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
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|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|130.81
|-1.61%
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