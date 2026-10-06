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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

130.69
CHF
-2.26
CHF
-1.70 %
09:16:39
BRXC
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07.10.2026 07:02:16

AstraZeneca Outperform

AstraZeneca
130.69 CHF -1.70%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 20200 auf 19800 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Es sei richtig gewesen, dass der Pharmakonzern seit dem Wendepunkt 2017 konsequent verstärkt in Forschung und Entwicklung investiert habe, um eine Pipeline aufzubauen, die dem hohen Risiko der Arzneimittelentwicklung standhalte, schrieb Justin Smith in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er hob seine Umsatzprognosen für die kommenden zehn Jahre um bis zu zehn Prozent an und sieht sich nun fast 50 Prozent über den Bloomberg-Konsensprognosen. Zum neuen Kursziel verwies er auf die gesunkene Branchenbewertung./rob/gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 12:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 04:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Outperform
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
198.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
140.00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
119.26 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Justin Smith 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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