Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
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Aroundtown SA Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown auf "Underperform" belassen. Analyst Pierre-Emmanuel Clouard schaute am Freitag auf die Nettoanfangsrenditen in der europäischen Immobilienbranche, also die Verhältnisse zwischen tatsächlichen Mieterträgen und dem in die Immobilien geflossenen Kapital. Mit Blick auf die Juli-Daten der tatsächlich eingepreisten Renditen zeichne sich keine Erholung der Immobilienbewertungen ab, so der Experte. Die Portfoliowerte deutscher Wohnimmobilienunternehmen seien sogar eher rückfallgefährdet. Dies gelte besonders für Aroundtown wegen zusätzlicher Büroanlagen./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 07:04 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Underperform
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Unternehmen:
Aroundtown SA
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Underperform
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Kurs*:
2.05 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Underperform
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Kurs aktuell:
2.05 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Pierre-Emmanuel Clouard
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KGV*:
-
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