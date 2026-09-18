Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende

Am Freitag ging es im MDAX via XETRA letztendlich um 0.96 Prozent auf 31’145.17 Punkte nach unten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 351.284 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0.085 Prozent auf 31’421.44 Punkte an der Kurstafel, nach 31’448.12 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31’563.81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 31’107.62 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Minus von 1.26 Prozent. Der MDAX stand vor einem Monat, am 18.08.2026, bei 31’839.83 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 18.06.2026, den Stand von 32’665.55 Punkten. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, bei 30’470.71 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 0.534 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 10.48 Prozent auf 76.95 EUR), RENK (+ 5.61 Prozent auf 42.28 EUR), AIXTRON SE (+ 1.96 Prozent auf 34.83 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1.29 Prozent auf 86.40 EUR) und AUTO1 (+ 1.08 Prozent auf 18.74 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Salzgitter (-6.70 Prozent auf 51.50 EUR), Porsche Automobil (-4.85 Prozent auf 28.42 EUR), freenet (-4.70 Prozent auf 23.92 EUR), AUMOVIO (-4.13 Prozent auf 35.95 EUR) und Porsche vz (-3.34 Prozent auf 45.99 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. 12’940’082 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42.366 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

2026 hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 8.10 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch