Aroundtown SA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Analyse der Aroundtown SA-Aktie abgegeben.

1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 1,725 EUR, was einem Anstieg von 0,08 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Aroundtown SA-Aktie von 1,645 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Sell.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 1,80 EUR 9,42 07.09.2026 Jefferies & Company Inc. 1,65 EUR 0,30 04.09.2026

Redaktion finanzen.ch