Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
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30.09.2026 18:00:38
Aroundtown SA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
Die jüngsten Expertenmeinungen zur Aroundtown SA-Aktie im Überblick.
Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Analyse der Aroundtown SA-Aktie abgegeben.
1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 1,725 EUR, was einem Anstieg von 0,08 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Aroundtown SA-Aktie von 1,645 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Sell.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|1,80 EUR
|9,42
|07.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|1,65 EUR
|0,30
|04.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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