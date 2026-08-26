Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
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Aroundtown SA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aroundtown nach Zahlen zum ersten Halbjahr mit einem Kursziel von 2,40 Euro auf "Hold" belassen. Das Geschäft mit Büroimmobilien habe sich schwach entwickelt, schrieb Thomas Rothäusler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Verschuldungsgrad der Immobiliengesellschaft sei gestiegen und die Bewertung des Portfolios verliere an Dynamik./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
2.40 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
1.99 €
|
Abst. Kursziel*:
20.54%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
2.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.30%
|
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
|
KGV*:
-
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