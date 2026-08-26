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Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939

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27.08.2026 08:34:33

Aroundtown SA Hold

Aroundtown
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aroundtown nach Zahlen zum ersten Halbjahr mit einem Kursziel von 2,40 Euro auf "Hold" belassen. Das Geschäft mit Büroimmobilien habe sich schwach entwickelt, schrieb Thomas Rothäusler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Verschuldungsgrad der Immobiliengesellschaft sei gestiegen und die Bewertung des Portfolios verliere an Dynamik./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
Unternehmen:
Aroundtown SA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
2.40 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
1.99 € 		Abst. Kursziel*:
20.54%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
2.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.30%
Analyst Name::
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-
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08:34 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
26.08.26 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Aroundtown Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.08.26 Aroundtown Buy Warburg Research
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