Handel in Frankfurt: MDAX klettert zum Start des Montagshandels

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.24 Prozent fester bei 31’107.02 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 346.865 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0.164 Prozent stärker bei 31’082.26 Punkten, nach 31’031.35 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 31’063.58 Punkte, das Tageshoch hingegen 31’124.33 Zähler.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 28.08.2026, lag der MDAX noch bei 33’029.91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wies der MDAX einen Stand von 31’588.65 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Stand von 29’986.85 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0.411 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33’547.52 Punkte. Bei 26’803.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Sartorius vz (+ 1.94 Prozent auf 263.30 EUR), KRONES (+ 1.70 Prozent auf 107.80 EUR), Aroundtown SA (+ 1.43 Prozent auf 1.70 EUR), LEG Immobilien (+ 1.37 Prozent auf 45.88 EUR) und Porsche Automobil (+ 1.28 Prozent auf 26.10 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Salzgitter (-2.29 Prozent auf 51.20 EUR), Nordex (-2.11 Prozent auf 38.94 EUR), Aurubis (-2.08 Prozent auf 164.40 EUR), AIXTRON SE (-2.07 Prozent auf 34.08 EUR) und flatexDEGIRO (-1.80 Prozent auf 28.38 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 214’903 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 40.735 Mrd. Euro im MDAX den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.55 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch