MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Am 24.09.2025 wurde die Aroundtown SA-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aroundtown SA-Aktie an diesem Tag bei 3.21 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Aroundtown SA-Aktie investiert, befänden sich nun 311.333 Aroundtown SA-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Aroundtown SA-Aktie auf 1.71 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 532.38 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 46.76 Prozent.

Aroundtown SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch