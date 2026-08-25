Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
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Aroundtown SA Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 2 Euro auf "Underperform" belassen. Das Bürogeschäft sei mit Leerständen auf Rekordniveau schwach gewesen, schrieb Stephanie Dossmann am Mittwoch nach den Halbjahreszahlen. Dies gelte insgesamt für die meisten der entscheidenden Kennziffern (KPI) für das operative Geschäft. Dabei verwies sie obendrein auf Druck durch die hohe Verschuldung. Erfreulich seien derweil die bestätigten Jahresziele./rob/ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Underperform
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
2.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
2.00 €
|
Abst. Kursziel*:
0.15%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
2.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.09%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Aroundtown SA
|
25.08.26
|Aroundtown SA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
25.08.26
|EQS-CMS: Aroundtown SA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
20.08.26
|MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aroundtown SA von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
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17.08.26
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17.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
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17.08.26
|Aroundtown SA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
17.08.26
|EQS-CMS: Aroundtown SA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
17.08.26
|XETRA-Handel Das macht der MDAX am Montagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Aroundtown SA
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|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:23
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:06
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|21.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:59
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:23
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:06
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|21.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|27.05.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|21.04.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.03.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.12.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|09:23
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:59
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:06
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|01.06.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.05.26
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|1.88
|1.24%
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|10:19
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Eckert & Ziegler Buy
|09:59
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aroundtown Hold
|09:54
|
Bernstein Research
EssilorLuxottica Market-Perform
|09:44
|
Deutsche Bank AG
ING Group Buy
|09:43
|
Warburg Research
Deutsche Euroshop Hold
|09:23
|
Jefferies & Company Inc.
Aroundtown Underperform
|09:08
|
Jefferies & Company Inc.
FRIEDRICH VORWERK Hold