Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
2.38CHF
0.02CHF
0.85 %
11:56:19
SWX
05.03.2026 09:45:50
Aroundtown SA Buy
Aroundtown
2.39 CHF 0.63%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 4,10 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für 2025 entsprächen den Erwartungen, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag. Er hob zudem das Aktientausch-Angebot für Grand City hervor./rob/ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Buy
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
4.10 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
2.64 €
|
Abst. Kursziel*:
55.54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
2.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55.30%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
