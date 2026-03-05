Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939

2.38
CHF
0.02
CHF
0.85 %
11:56:19
SWX
05.03.2026 09:45:50

Aroundtown SA Buy

Aroundtown
2.39 CHF 0.63%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 4,10 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für 2025 entsprächen den Erwartungen, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag. Er hob zudem das Aktientausch-Angebot für Grand City hervor./rob/ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aroundtown SA Buy
Unternehmen:
Aroundtown SA 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
4.10 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
2.64 € 		Abst. Kursziel*:
55.54%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
2.64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
55.30%
Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Aroundtown SA

