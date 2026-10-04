Aptos: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

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Gestern vor 1 Jahr notierte Aptos bei 5.379 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in APT investiert hätte, hätte er nun 18.59 Aptos. Mit dem APT-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.8034 USD), wäre die Investition nun 14.94 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 85.06 Prozent verringert.

Bei 0.5138 USD erreichte die Kryptowährung am 30.08.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Aptos liegt derzeit bei 5.469 USD und wurde am 05.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net