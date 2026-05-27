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Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939

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27.05.2026 11:41:03

Aroundtown SA Buy

Aroundtown
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aroundtown nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 3,80 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des Gewerbeimmobilienspezialisten hätten leicht unter seinen Erwartungen gelegen, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch. Der Rückgang des operativen Ergebnisses (FFO) um 8 Prozent - bedingt durch höhere Zinsaufwendungen im Finanzergebnis - sei etwas stärker als
prognostiziert ausgefallen./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 10:35 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Aroundtown SA Buy
Unternehmen:
Aroundtown SA 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
3.80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
2.60 € 		Abst. Kursziel*:
46.38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
2.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
49.14%
Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
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11:41 Aroundtown Buy Warburg Research
20.05.26 Aroundtown Neutral UBS AG
05.05.26 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
27.04.26 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.04.26 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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