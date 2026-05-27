Aroundtown 2.32 CHF -1.23% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aroundtown nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 3,80 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des Gewerbeimmobilienspezialisten hätten leicht unter seinen Erwartungen gelegen, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch. Der Rückgang des operativen Ergebnisses (FFO) um 8 Prozent - bedingt durch höhere Zinsaufwendungen im Finanzergebnis - sei etwas stärker als

prognostiziert ausgefallen./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 10:35 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.