Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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01.10.2026 09:30:39
Microsoft-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten
So haben Experten die Microsoft-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
Im vergangenen September haben 12 Experten die Aktie von Microsoft wie folgt eingeschätzt.
12 Experten empfehlen die Microsoft-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 597,75 USD für die Microsoft-Aktie, was einem Anstieg von 84,85 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 512,90 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|625,00 USD
|21,86
|29.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|625,00 USD
|21,86
|28.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|575,00 USD
|12,11
|28.09.2026
|RBC Capital Markets
|640,00 USD
|24,78
|25.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|575,00 USD
|12,11
|21.09.2026
|RBC Capital Markets
|640,00 USD
|24,78
|10.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|13:06
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|13:06
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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