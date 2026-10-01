Microsoft-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten

Im vergangenen September haben 12 Experten die Aktie von Microsoft wie folgt eingeschätzt.

12 Experten empfehlen die Microsoft-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 597,75 USD für die Microsoft-Aktie, was einem Anstieg von 84,85 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 512,90 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 625,00 USD 21,86 29.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 625,00 USD 21,86 28.09.2026 Jefferies & Company Inc. 575,00 USD 12,11 28.09.2026 RBC Capital Markets 640,00 USD 24,78 25.09.2026 Jefferies & Company Inc. 575,00 USD 12,11 21.09.2026 RBC Capital Markets 640,00 USD 24,78 10.09.2026

Redaktion finanzen.ch