Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
1.82CHF
-0.12CHF
-6.00 %
28.08.2026
SWX
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31.08.2026 06:25:56
Aroundtown SA Neutral
Aroundtown
1.86 CHF -1.17%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Aroundtown von 2,70 auf 1,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Jonathan Kownator passte seine Schätzungen am Freitagabend an den durchwachsenen Halbjahresbericht an. Er rechnet jetzt unter anderem mit höheren Kapitalkosten./ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 17:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
1.90 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
1.96 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.11%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
1.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.06%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Aroundtown SA
|
28.08.26
|Publication pursuant to Article 5(1)(b) and (3) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2(2) and (3) of the Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 - Final Announcement (EQS Group)
|
28.08.26
|EQS-CMS: Publication pursuant to Article 5(1)(b) and (3) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2(2) and (3) of the Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 - Final Announcement (EQS Group)
|
28.08.26
|Aroundtown SA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
28.08.26
|EQS-CMS: Aroundtown SA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
28.08.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX liegt im Plus (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
27.08.26
|XETRA-Handel: MDAX verbucht am Donnerstagnachmittag Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu Aroundtown SA
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|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:25
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|27.05.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|21.04.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.03.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.12.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:25
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|1.82
|-6.00%
Aktuelle Aktienanalysen
|06:58
|
Jefferies & Company Inc.
Apple Underperform
|06:25
|
Goldman Sachs Group Inc.
Aroundtown Neutral
|28.08.26
|
Barclays Capital
Hapag-Lloyd Underweight
|28.08.26
|
Jefferies & Company Inc.
AstraZeneca Buy
|28.08.26
|
Jefferies & Company Inc.
Redcare Pharmacy Buy
|28.08.26
|
UBS AG
JENOPTIK Neutral
|28.08.26
|
Bernstein Research
Enel Market-Perform