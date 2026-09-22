XETRA-Handel: MDAX zum Start des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen

Um 09:10 Uhr geht es im MDAX im XETRA-Handel um 0.16 Prozent nach oben auf 31’291.25 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 347.314 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.036 Prozent fester bei 31’253.18 Punkten, nach 31’241.96 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31’314.81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 31’233.57 Einheiten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32’110.41 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 22.06.2026, den Wert von 32’574.46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, notierte der MDAX bei 30’153.71 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1.01 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Evonik (+ 4.06 Prozent auf 17.94 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.47 Prozent auf 72.65 EUR), FUCHS SE VZ (+ 1.55 Prozent auf 42.00 EUR), K+S (+ 1.12 Prozent auf 16.29 EUR) und Nordex (+ 1.04 Prozent auf 40.76 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Aroundtown SA (-1.93 Prozent auf 1.73 EUR), LEG Immobilien (-1.89 Prozent auf 45.64 EUR), TAG Immobilien (-1.61 Prozent auf 11.03 EUR), KION GROUP (-1.15 Prozent auf 40.28 EUR) und Porsche Automobil (-1.02 Prozent auf 27.18 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 223’969 Aktien gehandelt. Mit 40.275 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 2.50 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.33 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch