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Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939

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Lohnender Aroundtown SA-Einstieg? 17.09.2026 10:02:07

MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aroundtown SA von vor 10 Jahren verloren

MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aroundtown SA von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Aroundtown SA-Einstiegs gewesen.

Aroundtown
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Vor 10 Jahren wurden Aroundtown SA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Aroundtown SA-Anteile 4.30 EUR wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Aroundtown SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 23.247 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.09.2026 gerechnet (1.78 EUR), wäre die Investition nun 41.38 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 58.62 Prozent.

Der Aroundtown SA-Wert an der Börse wurde auf 2.03 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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