Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnender Aroundtown SA-Einstieg?
|
17.09.2026 10:02:07
MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aroundtown SA von vor 10 Jahren verloren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Aroundtown SA-Einstiegs gewesen.
Vor 10 Jahren wurden Aroundtown SA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Aroundtown SA-Anteile 4.30 EUR wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Aroundtown SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 23.247 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.09.2026 gerechnet (1.78 EUR), wäre die Investition nun 41.38 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 58.62 Prozent.
Der Aroundtown SA-Wert an der Börse wurde auf 2.03 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Aroundtown SA
|
10.09.26
|MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Aroundtown SA von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Freundlicher Handel: MDAX-Anleger greifen zum Start des Montagshandels zu (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX liegt am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
03.09.26
|MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Aroundtown SA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August (finanzen.net)
|
31.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Montagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
31.08.26
|XETRA-Handel MDAX am Montagmittag im Minus (finanzen.ch)