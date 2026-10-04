Sui: Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

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Gestern vor 1 Jahr notierte Sui bei 3.581 USD. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in SUI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 279.25 Sui. Da sich der Wert eines Coins am 03.10.2026 auf 1.183 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 330.48 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 66.95 Prozent gleich.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 18.08.2026 bei 0.6519 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 06.10.2025 bei 3.630 USD.

Redaktion finanzen.net