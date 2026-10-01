ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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01.10.2026 10:00:39
So stuften die Analysten die ABB-Aktie im vergangenen Monat ein
Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie geworfen.
Im vergangenen September haben 6 Experten die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) wie folgt eingeschätzt.
6 Experten raten, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 78,67 CHF beziffert, während der aktuelle ABB (Asea Brown Boveri)-Kurs an der Börse SWX bei 79,42 CHF liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|80,00 CHF
|0,73
|25.09.2026
|Deutsche Bank AG
|76,00 CHF
|-4,31
|25.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|80,00 CHF
|0,73
|25.09.2026
|Bernstein Research
|80,00 CHF
|0,73
|22.09.2026
|Deutsche Bank AG
|76,00 CHF
|-4,31
|22.09.2026
|Bernstein Research
|80,00 CHF
|0,73
|14.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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|25.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|ABB Hold
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|16.07.26
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|27.04.26
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|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
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|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
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|Bernstein Research
|22.09.26
|ABB Hold
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Im Fokus stehen:
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● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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