So stuften die Analysten die ABB-Aktie im vergangenen Monat ein

Im vergangenen September haben 6 Experten die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) wie folgt eingeschätzt.

6 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 78,67 CHF beziffert, während der aktuelle ABB (Asea Brown Boveri)-Kurs an der Börse SWX bei 79,42 CHF liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 80,00 CHF 0,73 25.09.2026 Deutsche Bank AG 76,00 CHF -4,31 25.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 80,00 CHF 0,73 25.09.2026 Bernstein Research 80,00 CHF 0,73 22.09.2026 Deutsche Bank AG 76,00 CHF -4,31 22.09.2026 Bernstein Research 80,00 CHF 0,73 14.09.2026

Redaktion finanzen.ch