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Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939

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26.08.2026 08:57:46

Aroundtown SA Buy

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aroundtown nach Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 3,80 Euro auf "Buy" belassen. Operativ habe der Immobilienkonzern im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, schrieb Andreas Pläsier in seinem Kommentar am Mittwoch. Das deutlich unter Plan liegende Ergebnis je Aktie (EPS) wertet er nicht als operative Schwäche, sondern ausschließlich als Folge des ausgebliebenen Bewertungsgewinns./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Aroundtown SA Buy
Unternehmen:
Aroundtown SA 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
3.80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1.98 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1.99 € 		Abst. Kursziel aktuell:
91.05%
Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
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