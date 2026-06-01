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Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939

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08.06.2026 16:03:12

Aroundtown SA Underperform

Aroundtown
2.02 CHF -6.55%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aroundtown von 2,30 auf 2 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Beim Spezialisten für Gewerbeimmobilien sei bezüglich der in der Branche wichtigen operativen Kennziffer FFO kein Wachstum in Sicht, schrieb Stephanie Dossmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Aroundtown gehe zwar die eigene Verschuldung an, die Belastung durch die Refinanzierung bleibe aber bestehen./rob/niw/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 09:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 09:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Aroundtown SA Underperform
Unternehmen:
Aroundtown SA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
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