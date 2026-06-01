Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
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Aroundtown SA Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aroundtown von 2,30 auf 2 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Beim Spezialisten für Gewerbeimmobilien sei bezüglich der in der Branche wichtigen operativen Kennziffer FFO kein Wachstum in Sicht, schrieb Stephanie Dossmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Aroundtown gehe zwar die eigene Verschuldung an, die Belastung durch die Refinanzierung bleibe aber bestehen./rob/niw/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 09:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Underperform
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
2.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
2.21 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.34%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
2.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.75%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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