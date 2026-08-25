Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
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26.08.2026 09:59:21
Aroundtown SA Hold
Aroundtown
1.90 CHF -0.31%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Hold" belassen. Die Halbjahreszahlen seien etwas besser gewesen als gedacht, schrieb Kai Klose am Mittwoch nach dem Zwischenbericht. Er hob zudem die neue Dividendenpolitik hervor./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 07:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
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Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
4.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
2.02 €
|
Abst. Kursziel*:
98.41%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
2.02 €
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Abst. Kursziel aktuell:
97.82%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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