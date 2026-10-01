Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
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01.10.2026 10:02:04
MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Aroundtown SA eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Am 01.10.2023 wurden Aroundtown SA-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 1.97 EUR. Wer vor 3 Jahren 10’000 EUR in die Aroundtown SA-Aktie investiert hat, hat nun 5’070.994 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 30.09.2026 8’341.78 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1.65 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 16.58 Prozent gleich.
Aroundtown SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.89 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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