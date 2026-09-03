Aroundtown 1.80 CHF 1.35% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aroundtown von 2 auf 1,65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Erholung des operativen Gewinns (FFO) stehe in den Sternen, schrieb Stephanie Dossmann am Donnerstag./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 11:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.