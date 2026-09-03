Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
1.76CHF
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03.09.2026
SWX
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04.09.2026 07:00:55
Aroundtown SA Underperform
Aroundtown
1.80 CHF 1.35%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aroundtown von 2 auf 1,65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Erholung des operativen Gewinns (FFO) stehe in den Sternen, schrieb Stephanie Dossmann am Donnerstag./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 11:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Underperform
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Unternehmen:
Aroundtown SA
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
1.65 €
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Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
1.93 €
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Abst. Kursziel*:
-14.33%
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Rating update:
Underperform
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Kurs aktuell:
1.93 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-14.51%
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse