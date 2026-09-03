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Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939

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03.09.2026
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04.09.2026 07:00:55

Aroundtown SA Underperform

Aroundtown
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aroundtown von 2 auf 1,65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Erholung des operativen Gewinns (FFO) stehe in den Sternen, schrieb Stephanie Dossmann am Donnerstag./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 11:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Aroundtown SA Underperform
Unternehmen:
Aroundtown SA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
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