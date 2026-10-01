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Index im Blick 01.10.2026 12:26:53

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX legt mittags den Rückwärtsgang ein

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX legt mittags den Rückwärtsgang ein

Der MDAX verliert am Donnerstag an Wert.

thyssenkrupp
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Um 12:09 Uhr sinkt der MDAX im XETRA-Handel um 1.13 Prozent auf 30’493.84 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 345.265 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.615 Prozent auf 30’652.86 Punkte an der Kurstafel, nach 30’842.53 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Donnerstag bei 30’689.31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30’345.39 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 1.89 Prozent abwärts. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 01.09.2026, bei 32’173.26 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 01.07.2026, einen Stand von 32’056.64 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, notierte der MDAX bei 30’459.59 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 1.57 Prozent zu Buche. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26’803.25 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 1.55 Prozent auf 77.42 EUR), Ströer SE (+ 1.18 Prozent auf 35.88 EUR), CTS Eventim (+ 1.13 Prozent auf 53.55 EUR), IONOS (+ 0.44 Prozent auf 31.64 EUR) und HELLA GmbH (+ 0.43 Prozent auf 70.60 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil AIXTRON SE (-3.88 Prozent auf 36.45 EUR), Aurubis (-3.05 Prozent auf 156.00 EUR), Salzgitter (-2.73 Prozent auf 49.46 EUR), RENK (-2.57 Prozent auf 36.75 EUR) und Aroundtown SA (-2.55 Prozent auf 1.60 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 763’133 Aktien gehandelt. Mit 40.535 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 2.78 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 3.4783 21.37 159646441
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -47.66 154141738
Long 8 -48.11 154314615
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25.09.26 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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