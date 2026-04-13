Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
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Aroundtown SA Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2,30 Euro belassen. Mit dem aufgestockten Anteil an Grand City Properties richte sich Aroundtown noch mehr auf den robusten deutschen Wohnimmobilienmarkt aus und reduziere die Interessen von Minderheiten, schrieb Stephanie Dossmann in einem am Kommentar Dienstag. Sie wertet die Transaktion klar positiv für Aroundtown./ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Underperform
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
2.30 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
2.59 €
|
Abst. Kursziel*:
-11.33%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
2.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11.54%
|
Analyst Name::
Stephanie Dossmann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Aroundtown SA
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09:28
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels stärker (finanzen.ch)
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13.04.26
|Aroundtown SA: Release of a capital market information (EQS Group)
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13.04.26
|EQS-CMS: Aroundtown SA: Release of a capital market information (EQS Group)
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09.04.26