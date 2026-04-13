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Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939

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14.04.2026 20:15:44

Aroundtown SA Underperform

Aroundtown
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2,30 Euro belassen. Mit dem aufgestockten Anteil an Grand City Properties richte sich Aroundtown noch mehr auf den robusten deutschen Wohnimmobilienmarkt aus und reduziere die Interessen von Minderheiten, schrieb Stephanie Dossmann in einem am Kommentar Dienstag. Sie wertet die Transaktion klar positiv für Aroundtown./ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 13:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 13:46 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Aroundtown SA Underperform
Unternehmen:
Aroundtown SA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
2.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11.54%
Analyst Name::
Stephanie Dossmann 		KGV*:
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