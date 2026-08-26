Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
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Aroundtown SA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aroundtown nach Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 3,30 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Neil Green sprach am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung von einem soliden Mietwachstum auf vergleichbarer Basis. Zudem habe der Immobilienkonzern seine Aktienrückkäufe vorangetrieben. Die Jahresziele seien bestätigt worden. Obendrein erinnerte er aber auch daran, dass der Verschuldungsgrad weiter hoch sei./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 06:57 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
3.30 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
1.98 €
|
Abst. Kursziel*:
66.67%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
2.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63.04%
|
Analyst Name::
Neil Green
|
KGV*:
-
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