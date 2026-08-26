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Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939

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26.08.2026 09:06:39

Aroundtown SA Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aroundtown nach Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 3,30 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Neil Green sprach am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung von einem soliden Mietwachstum auf vergleichbarer Basis. Zudem habe der Immobilienkonzern seine Aktienrückkäufe vorangetrieben. Die Jahresziele seien bestätigt worden. Obendrein erinnerte er aber auch daran, dass der Verschuldungsgrad weiter hoch sei./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 06:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 06:57 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral
Unternehmen:
Aroundtown SA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
3.30 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
1.98 € 		Abst. Kursziel*:
66.67%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
2.02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
63.04%
Analyst Name::
Neil Green 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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