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Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939

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21.04.2026 10:50:10

Aroundtown SA Buy

Aroundtown
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aroundtown von 4,10 auf 3,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel preise den Jahresbericht und den erhöhten Anteil an Grand City durch das Immobilienunternehmen ein, schrieb Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mittel- und langfristig sollte der Zukauf sich günstig auswirken und die Verwässerungseffekte durch die Ausgabe neuer Aktien ausgleichen./rob/mf/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Aroundtown SA Buy
Unternehmen:
Aroundtown SA 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
3.80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
2.63 € 		Abst. Kursziel*:
44.71%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
2.64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44.05%
Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
-
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