Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
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Aroundtown SA Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aroundtown von 4,10 auf 3,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel preise den Jahresbericht und den erhöhten Anteil an Grand City durch das Immobilienunternehmen ein, schrieb Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mittel- und langfristig sollte der Zukauf sich günstig auswirken und die Verwässerungseffekte durch die Ausgabe neuer Aktien ausgleichen./rob/mf/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Buy
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
3.80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
2.63 €
|
Abst. Kursziel*:
44.71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
2.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.05%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
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