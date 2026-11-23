Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 3.18 Prozent fester bei 49’676.10 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 23.168 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 1.92 Prozent fester bei 49’071.82 Punkten, nach 48’147.33 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 49’810.26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 49’033.31 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 23.10.2026, mit 52’215.16 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 53’277.01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 46’245.41 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2.67 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell NVIDIA (+ 30.63 Prozent auf 163.98 USD), Caterpillar (+ 6.56 Prozent auf 543.94 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 5.55 Prozent auf 278.65 USD), Cisco (+ 5.52 Prozent auf 95.64 USD) und Boeing (+ 3.91 Prozent auf 161.99 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-2.40 Prozent auf 331.69 USD), Coca-Cola (-1.12 Prozent auf 95.90 USD), Chevron (-0.96 Prozent auf 206.38 USD), Johnson Johnson (-0.25 Prozent auf 269.80 USD) und Travelers (+ 0.25 Prozent auf 394.24 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 107’337’394 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.524 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Im Dow Jones präsentiert die Salesforce-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 10.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch