Um 20:00 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 2.98 Prozent auf 49’583.27 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 23.168 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 1.92 Prozent auf 49’071.82 Punkte an der Kurstafel, nach 48’147.33 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 49’033.31 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 49’810.26 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 23.10.2026, stand der Dow Jones noch bei 52’215.16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 53’277.01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der Dow Jones 46’245.41 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2.48 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 31.01 Prozent auf 164.46 USD), Caterpillar (+ 6.97 Prozent auf 546.03 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 6.41 Prozent auf 280.93 USD), Cisco (+ 6.06 Prozent auf 96.13 USD) und Amazon (+ 4.48 Prozent auf 257.87 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-1.78 Prozent auf 333.79 USD), Coca-Cola (-1.12 Prozent auf 95.90 USD), Chevron (-0.61 Prozent auf 207.10 USD), Johnson Johnson (+ 0.03 Prozent auf 270.56 USD) und Procter Gamble (+ 0.38 Prozent auf 170.02 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 126’784’997 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.524 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

2027 verzeichnet die Salesforce-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 5.04 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nike-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch