Der NASDAQ Composite gewinnt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr 6.32 Prozent auf 24’048.18 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 7.30 Prozent fester bei 24’269.75 Punkten, nach 22’617.73 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 23’794.96 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24’353.65 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 23.10.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25’955.34 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 26’180.45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, stand der NASDAQ Composite bei 22’273.08 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 3.50 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27’722.75 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Century Casinos (+ 32.87 Prozent auf 0.27 USD), NVIDIA (+ 31.01 Prozent auf 164.46 USD), AXT (+ 22.64 Prozent auf 37.49 USD), TTM Technologies (+ 17.06 Prozent auf 68.89 USD) und Monolithic Power Systems (+ 15.74 Prozent auf 1’321.86 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Monro Muffler Brake (-18.32 Prozent auf 7.76 USD), AmeriServ Financial (-4.30 Prozent auf 4.45 USD), Dorel Industries (-3.16 Prozent auf 0.92 USD), Nissan Motor (-2.86 Prozent auf 1.70 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (-2.67 Prozent auf 1.82 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 126’784’997 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.524 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die Americas Car-Mart-Aktie hat 2027 laut FactSet-Schätzung mit 0.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 25.00 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch