NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|Index-Performance
|
23.11.2026 20:03:38
Aufschläge in New York: NASDAQ Composite verbucht am Nachmittag deutliche Zuschläge
Der NASDAQ Composite verzeichnet am Montag massive Gewinne.
Der NASDAQ Composite gewinnt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr 6.32 Prozent auf 24’048.18 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 7.30 Prozent fester bei 24’269.75 Punkten, nach 22’617.73 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 23’794.96 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24’353.65 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 23.10.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25’955.34 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 26’180.45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, stand der NASDAQ Composite bei 22’273.08 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 3.50 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27’722.75 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern registriert.
NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Century Casinos (+ 32.87 Prozent auf 0.27 USD), NVIDIA (+ 31.01 Prozent auf 164.46 USD), AXT (+ 22.64 Prozent auf 37.49 USD), TTM Technologies (+ 17.06 Prozent auf 68.89 USD) und Monolithic Power Systems (+ 15.74 Prozent auf 1’321.86 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Monro Muffler Brake (-18.32 Prozent auf 7.76 USD), AmeriServ Financial (-4.30 Prozent auf 4.45 USD), Dorel Industries (-3.16 Prozent auf 0.92 USD), Nissan Motor (-2.86 Prozent auf 1.70 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (-2.67 Prozent auf 1.82 USD).
Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite
Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 126’784’997 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.524 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick
Die Americas Car-Mart-Aktie hat 2027 laut FactSet-Schätzung mit 0.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 25.00 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|24’135.49
|6.71%
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach Tech-Beben & Huang-Rückkehr zu NVIDIA: SMI schliesst deutlich höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- US-Börsen deutlich fester -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert
Am heimischen Aktienmarkt waren am Montag Gewinne zu sehen. Auch im DAX kam es zu einer Erholung. Die Wall Street ist in Feierlaune. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.