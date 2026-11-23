Apple Aktie 908440 / US0378331005
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23.11.2026 11:20:49
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 355 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Lieferzeit des iPhone Duo habe sich in Woche 11 nach Einführung erheblich gebessert, schrieb Samik Chatterjee am Sonntag. Geholfen habe dabei vermutlich mehr Klarheit in der Zulieferung von Komponenten./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 14:17 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2026 / 14:17 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2026 / 14:17 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 355.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 342.70
|
Abst. Kursziel*:
3.59%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 342.70
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.59%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Apple Inc.
|
20.11.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100-Börsianer nehmen letztendlich Reissaus (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Verluste in New York: S&P 500-Anleger nehmen zum Handelsende Reissaus (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite letztendlich tief in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Börse New York: Dow Jones letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Apple Aktie News: Apple am Freitagabend mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag unter Druck (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite sackt deutlich ab (finanzen.ch)
Analysen zu Apple Inc.
|11:20
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:20
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:20
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|292.82
|-0.58%
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|12:17
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DZ BANK
Evonik Halten
|11:23
|
JP Morgan Chase & Co.
Tesla Neutral
|11:20
|
JP Morgan Chase & Co.
Apple Overweight
|11:19
|
RBC Capital Markets
Roche Outperform
|10:55
|
UBS AG
Bayer Buy
|10:52
|
UBS AG
Fresenius Buy
|10:42
|
MPCM
RATIONAL Buy