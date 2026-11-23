S&P 500 998434 / US78378X1072
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23.11.2026 20:03:38
Pluszeichen in New York: S&P 500 zeigt sich am Montagnachmittag mit sattem Kursplus
Aktueller Marktbericht zum S&P 500.
Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 4.59 Prozent höher bei 7’227.72 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 58.247 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 4.99 Prozent auf 7’255.32 Punkte an der Kurstafel, nach 6’910.39 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7’295.60 Punkte, das Tagestief hingegen 7’152.66 Zähler.
S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief
Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, lag der S&P 500 bei 7’623.68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’674.37 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, mit 6’602.99 Punkten bewertet.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.38 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7’844.52 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6’316.91 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im S&P 500
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit NVIDIA (+ 31.01 Prozent auf 164.46 USD), Dell Technologies (+ 20.85 Prozent auf 335.99 USD), Micron Technology (+ 18.28 Prozent auf 703.20 USD), Bloom Energy (+ 18.07 Prozent auf 168.12 USD) und Cerebras Systems (+ 17.52 Prozent auf 97.15 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Tyson Foods (-4.07 Prozent auf 62.47 USD), International Paper (-3.92 Prozent auf 29.17 USD), Tractor Supply (-2.68 Prozent auf 37.41 USD), Elevance Health (-2.66 Prozent auf 384.00 USD) und Constellation Brands A (-2.54 Prozent auf 138.27 USD) unter Druck.
Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 126’784’997 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 mit 4.524 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick
Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15.27 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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