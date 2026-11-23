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23.11.2026 20:27:13
Apple Aktie News: Apple verteuert sich am Abend
Die Aktie von Apple gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,0 Prozent auf 349,41 USD.
Das Papier von Apple legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 349,41 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 49'727 Punkten steht. In der Spitze legte die Apple-Aktie bis auf 352,60 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 347,50 USD. Zuletzt wechselten 5'444'062 Apple-Aktien den Besitzer.
Am 14.11.2026 markierte das Papier bei 360,83 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Bei 243,43 USD erreichte der Anteilsschein am 21.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 30,33 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 1,06 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,14 USD. Apple liess sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,10 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,85 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 114.48 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 102.47 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Am 04.02.2027 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 9,44 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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