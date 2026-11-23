Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 348,29 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 49'707 Punkten liegt. Der Kurs der Apple-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 349,73 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 347,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'552'244 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 360,83 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 3,60 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 21.01.2026 Kursverluste bis auf 243,43 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,11 Prozent.

Im Jahr 2026 erhielten Apple-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,06 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,14 USD. Apple liess sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 114.48 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102.47 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Apple am 04.02.2027 präsentieren.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 9,44 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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