S&P 500 998434 / US78378X1072
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Index-Bewegung
|
23.11.2026 18:00:39
Freundlicher Handel: S&P 500 hebt mittags ab
Der S&P 500 schiesst am Mittag in die Höhe.
Am Montag erhöht sich der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 4.90 Prozent auf 7’248.81 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 58.247 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 4.99 Prozent auf 7’255.32 Punkte an der Kurstafel, nach 6’910.39 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7’295.60 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 7’152.66 Einheiten.
S&P 500 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 23.10.2026, wies der S&P 500 7’623.68 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’674.37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 6’602.99 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 5.69 Prozent zu. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Zählern erreicht.
S&P 500-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell NVIDIA (+ 30.63 Prozent auf 163.98 USD), Dell Technologies (+ 20.54 Prozent auf 335.13 USD), Bloom Energy (+ 19.22 Prozent auf 169.76 USD), Cerebras Systems (+ 18.62 Prozent auf 98.06 USD) und Micron Technology (+ 17.26 Prozent auf 697.13 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil International Paper (-3.92 Prozent auf 29.17 USD), Texas Pacific Land (-3.91 Prozent auf 256.98 USD), Tyson Foods (-3.55 Prozent auf 62.81 USD), Lyondellbasell Industries (-3.12 Prozent auf 54.10 USD) und Constellation Brands A (-3.12 Prozent auf 137.45 USD).
Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 107’337’394 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.524 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus
Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 15.27 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7’237.35
|4.73%
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach Tech-Beben & Huang-Rückkehr zu NVIDIA: SMI schliesst deutlich höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert
Am heimischen Aktienmarkt waren am Montag Gewinne zu sehen. Auch im DAX kam es zu einer Erholung. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.