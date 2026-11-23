Am Montag erhöht sich der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 4.90 Prozent auf 7’248.81 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 58.247 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 4.99 Prozent auf 7’255.32 Punkte an der Kurstafel, nach 6’910.39 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’295.60 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 7’152.66 Einheiten.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 23.10.2026, wies der S&P 500 7’623.68 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’674.37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 6’602.99 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 5.69 Prozent zu. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Zählern erreicht.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell NVIDIA (+ 30.63 Prozent auf 163.98 USD), Dell Technologies (+ 20.54 Prozent auf 335.13 USD), Bloom Energy (+ 19.22 Prozent auf 169.76 USD), Cerebras Systems (+ 18.62 Prozent auf 98.06 USD) und Micron Technology (+ 17.26 Prozent auf 697.13 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil International Paper (-3.92 Prozent auf 29.17 USD), Texas Pacific Land (-3.91 Prozent auf 256.98 USD), Tyson Foods (-3.55 Prozent auf 62.81 USD), Lyondellbasell Industries (-3.12 Prozent auf 54.10 USD) und Constellation Brands A (-3.12 Prozent auf 137.45 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 107’337’394 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.524 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 15.27 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch