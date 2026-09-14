Apple 271.96 CHF -0.58% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 263,66 US-Dollar auf "Underperform" belassen. Abgesehen von China liefen die Vorbestellungen für die neue iPhone-Generation schlecht, schrieb Edison Lee am Sonntag. Die ersten Testberichte zum faltbaren iPhone Duo seien allerdings positiv./rob/ag/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 14:49 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 14:49 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.