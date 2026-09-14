Apple Aktie 908440 / US0378331005
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14.09.2026 08:41:01
Apple Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 263,66 US-Dollar auf "Underperform" belassen. Abgesehen von China liefen die Vorbestellungen für die neue iPhone-Generation schlecht, schrieb Edison Lee am Sonntag. Die ersten Testberichte zum faltbaren iPhone Duo seien allerdings positiv./rob/ag/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 14:49 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 14:49 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 14:49 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Underperform
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 263.66
|
Rating jetzt:
Underperform
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Kurs*:
$ 332.27
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Abst. Kursziel*:
-20.65%
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Rating update:
Underperform
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Kurs aktuell:
$ 332.27
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Abst. Kursziel aktuell:
-20.65%
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Analyst Name::
Edison Lee
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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