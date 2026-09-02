Apple Aktie 908440 / US0378331005
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Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 296 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Branchendaten vom Anbieter Sensor Tower deuteten auf einen globalen wechselkursneutralen Umsatzrückgang des App Store von Apple im August um ein Prozent hin, schrieb David Vogt am Dienstag. Interessant sei ein Blick auf die Umsätze in der Europäischen Union, wo zum 1. Oktober regulatorische Änderungen in Kraft träten./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 296.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 324.96
|
Abst. Kursziel*:
-8.91%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 326.24
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.27%
|
Analyst Name::
David Vogt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
|
02.09.26
|Apple Aktie News: Apple zeigt sich am Abend freundlich (finanzen.ch)
|
02.09.26
|'Lake America': Apple folgt Trumps Umbenennung - Aktie gibt nach (AWP)
|
02.09.26
|Apple Aktie News: Apple gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Tim Cook handed $47mn pay deal as Apple’s executive chair (Financial Times)
|
01.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
01.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones verliert am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Apple Inc.
|14:29
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:29
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|14:29
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|261.47
|-0.86%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:44
|
Jefferies & Company Inc.
Dermapharm Hold
|14:29
|
UBS AG
Apple Neutral
|14:05
|
UBS AG
Broadcom Buy
|13:58
|
Jefferies & Company Inc.
Redcare Pharmacy Buy
|13:58
|
Jefferies & Company Inc.
DocMorris Hold
|11:27
|
JP Morgan Chase & Co.
Novo Nordisk Neutral
|11:23
|
JP Morgan Chase & Co.
Broadcom Overweight