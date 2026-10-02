Apple Aktie 908440 / US0378331005
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02.10.2026 20:27:13
Apple Aktie News: Apple am Abend freundlich
Die Aktie von Apple zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 333,04 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Apple-Papiere um 20:26 Uhr 0,8 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'108 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 334,53 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 333,21 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'748'488 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (345,34 USD) erklomm das Papier am 23.09.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 243,43 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 26,91 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 erhielten Apple-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,02 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,22 USD. Am 30.07.2026 lud Apple zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,57 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 109.42 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 94.04 Mrd. USD umgesetzt.
Die Apple-Bilanz für Q4 2026 wird am 29.10.2026 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 8,84 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Apple am 02.10.2026
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