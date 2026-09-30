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30.09.2026 18:00:13
Börse New York: Dow Jones zeigt sich am Mittwochmittag schwächer
Am Mittag halten sich die Anleger in New York zurück.
Um 17:57 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.08 Prozent leichter bei 51’310.68 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25.587 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0.131 Prozent stärker bei 51’416.96 Punkten, nach 51’349.92 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 51’473.93 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 51’292.01 Einheiten.
Dow Jones seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0.654 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wies der Dow Jones 53’559.99 Punkte auf. Der Dow Jones stand am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 52’319.20 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46’397.89 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.05 Prozent aufwärts. 54’744.33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 3.20 Prozent auf 232.51 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3.05 Prozent auf 347.62 USD), Apple (+ 2.50 Prozent auf 337.64 USD), Microsoft (+ 1.87 Prozent auf 518.47 USD) und Amazon (+ 1.80 Prozent auf 251.10 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Merck (-1.69 Prozent auf 146.76 USD), Sherwin-Williams (-1.61 Prozent auf 325.13 USD), Caterpillar (-1.33 Prozent auf 815.68 USD), Walmart (-1.26 Prozent auf 105.45 USD) und Travelers (-1.24 Prozent auf 358.71 USD).
Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 7’407’169 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.859 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien
Im Dow Jones verzeichnet die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.56 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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