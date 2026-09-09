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Apple Aktie 908440 / US0378331005

253.26
CHF
-2.30
CHF
-0.90 %
09.09.2026
BRXC
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10.09.2026 07:00:06

Apple Overweight

Apple
253.26 CHF -0.90%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Produktpräsentation in diesem Herbst unter dem neuen Chef John Ternus habe seine Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Samik Chatterjee in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Apple habe mit den Preiserhöhungen einen Spagat hingelegt, um sowohl den Absatz als auch die Margen zu sichern./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 20:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 20:13 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Apple

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Apple-Kurs >5 >10 >15
Fallender Apple-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 340.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 315.34 		Abst. Kursziel*:
7.82%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 315.43 		Abst. Kursziel aktuell:
7.79%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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09.09.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Apple Neutral UBS AG
02.09.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.08.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Apple Inc. 253.26 -0.90% Apple Inc.