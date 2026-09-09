Apple Aktie 908440 / US0378331005
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Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Produktpräsentation in diesem Herbst unter dem neuen Chef John Ternus habe seine Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Samik Chatterjee in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Apple habe mit den Preiserhöhungen einen Spagat hingelegt, um sowohl den Absatz als auch die Margen zu sichern./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 340.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 315.34
|
Abst. Kursziel*:
7.82%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 315.43
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.79%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|253.26
|-0.90%
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